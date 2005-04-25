『ロジクール GPROX2 新品未開封 ゲーミング ヘッドセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 10時 19分に出品され04月16日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logicool G(ロジクール G) PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミングヘッドセット。

色はブラックです。未開封の新品です。



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