『【M/新品】トミーヒルフィガー メンズ 中綿 ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 09時 16分に出品され04月10日 09時 16分に終了予定です。即決価格は9,633円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ----------------------------------------------------



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※商品名/品番 TOMMY HILFIGER Classic Nylon Hoody Puffer Jacket 156AN122



※ 新品未使用 / 紙タグ付属品付き / 正規品USAモデル



※左胸にロゴ刺繍をワンポイントでデザインしたシンプルでスタイリッシュな 中綿入り ジャケット 。ULTRA LOFT素材でSUPER WARM(暖かい)、LIGHT WEIGHT(軽量)、BREATHABL(通気性あり)、そしてWIND RESISTANT(耐風)の機能性を備えています。ボディは一般的なシルエット、フードにドローコード付き、フロントはジッパー、両サイドにポケット、ジッパー仕様の内ポケット付き、袖口の内側にリブ素材を合わせており手首にフィットします。



※注意事項:大きい作りですのでワンサイズ小さめをおススメします。



※参考価格22,000円



※色 RIN(トリコロール)



※サイズ M



※参考迄に画像男性170cm57キロでインナーにトレーナーとTシャツを着用してSサイズ着用



※サイズ(着丈/身幅/肩幅/袖丈/裄丈cm)

M (73/61/49/70/95)



※素材 表地100％NYLON/裏地100％POLYESTER/中綿100％POLYESTER



※原産国 CHINA



※即決大歓迎ですのでご希望される場合はそのままご購入下さい。(コメントなしでも大丈夫です)



#nazupippiサイズ別出品アイテム_【M】サイズ



出品番号

mtom-m-45-w1124-26875

色:RIN

サイズ:M

素材(詰め物)...ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【M/新品】トミーヒルフィガー

メンズ

中綿

ジャケット