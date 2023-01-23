『Air Jordan 3 黒/レオパード 9 (US)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 45分に出品され03月20日 14時 45分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このAir Jordan 3は、黒とレオパード柄のユニークなデザインが特徴です。スエードとレザーの組み合わせにより、視覚的なインパクトと高級感を演出しています。



【快適性】

クッション性の高いソールと柔らかいインソールにより、長時間の着用でも快適さを保ちます。スニーカーとしての機能性も兼ね備えています。



【コレクターズアイテム】

このモデルは特にコレクターに人気があり、限定版や特別なデザインが施されています。ファッション性だけでなく、価値も高いアイテムです。



- ブランド: Air Jordan

- モデル: Air Jordan 3

- 色: 黒/レオパード

- 素材: スエード/レザー

- サイズ: 9 (US)



ソールのヘリはあまりないです。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Air

Jordan

3

黒/レオパード

9

(US)