『Panasonic 空気清浄機 ナノイー F-VX40H3 2020年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 02時 59分に出品され03月19日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能空気清浄機】

強力な空気清浄機能を備え、室内の空気を清潔に保ちます。特に花粉やPM2.5に対する効果が期待できます。



【Econavi機能】

Econavi技術により、使用状況に応じた最適な運転を行い、エネルギー効率を高めます。無駄な電力消費を抑え、環境にも優しい設計です。



【使いやすい操作パネル】

タッチパネル式の操作パネルは直感的で、簡単に設定が可能です。運転状況やフィルターの状態も一目で確認できます。



- ブランド: Panasonic

- モデル: F-VX40H3

- 機能: Econavi

- 操作パネル: タッチパネル

- 色: ホワイト

- 電源コード: あり

- サイズ: コンパクト



写真をご確認いただき、中古品にご理解の上ご購入をお願い致します。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック