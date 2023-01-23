『超希少✨️コムデギャルソン AD2000 縮絨バルマカーンコート 川久保玲【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 36分に出品され04月13日 11時 36分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨️アイテム



COMME des GARCONS コム・デ・ギャルソン

AD2000 縮絨バルマカーンコート ステンカラーコート



"Felted Elegance"



川久保玲の革新的なデザインと伝統的な縮絨技術が融合した、2000年コレクションの希少なバルマカーンコートです。



縮絨加工により、独特の質感と高い機能性を兼ね備えた一着。



日本製の高品質な縫製により、アバンギャルドなデザインと実用性を見事に調和させています。



✨️このコートの特徴:



AD2000コレクションの縮絨ウールコート



川久保玲によるデザイン



縮絨加工による独特のマット質感と高密度な生地



優れた防風性と保温性



高い耐久性と形状保持性



クラシックなバルマカーンデザインの現代的解釈



日本製による高品質な縫製



✨️素材



表地：ウール100%（縮絨加工）

裏地：キュプラ100%





・製品番号：GC-040170





✨️サイズ



表記サイズ：表記なし（170cm前後ののスリムな体型の方でジャストサイズです）



肩幅：約42cm

身幅：約53cm

袖丈：約59cm

着丈：約93cm



平置き実寸





✨️状態 ：AB



特に目立った傷や汚れなどなくまだまだご愛用いただけます❣



【S】新品or未使用品

【A】 美品の商品

【AB】 少しの使用感はあるが、状態のいい商品

【B】 使用感はあるが、ひどいダメージや汚れなどはない商品

【C】 使用感があり、少しダメージや汚れなどがある商品

【D】 使用感や部分的に目立つダメージや汚れなどがある商品

【E】 強い使用感または難ありの商品、ジャンク品



※あくまで中古品なので、ご理解したうえで写真をよくご覧になり、ご購入下さいませ。





✨️購入場所



ブランドリユース店



質屋・古物市場・ストア商品



※ 全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。





✨️配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





✨️その他



商品は即購入OKです。価格交渉も大丈夫です❣❣



室内ペット、喫煙者はおりません。



ご購入前に気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。





#SHiBAKyotoCuRioのメンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超希少✨️コムデギャルソン

AD2000

縮絨バルマカーンコート



川久保玲