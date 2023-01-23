『美品 木梨サイクル×ナノユニバース×西川ダウンコラボリバーシブルベスト ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 07時 14分に出品され03月07日 07時 14分に終了予定です。即決価格は10,529円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 木梨サイクル×ナノユニバース×西川ダウンコラボリバーシブルベスト ネイビー



Kinashi Cycle x Nano Universe x Nishikawa Down Collaboration Reversible Vest, Navy



木梨サイクル

×

ナノユニバース

×

西川ダウン



トリプルコラボの限定品です❤️

完売品の大人気モデルで

フード有りの完品となります✨

2way仕様で使い勝手もGoodです❤️

早い者勝ちですので

お探しだった方はお早めに✨





✅状態：目立つ汚れやほつれは見当たりません。

※お写真にて確認ください。





❤割引情報❤

まとめ購入は 10％OFFで申請OK

フォロー割→ 単品5％OFF、リピーター割→ 単品10％OFF

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≪品物詳細≫

✅ブランド：木梨サイクル KINASHI CYCLE

✅中古/ユーズド

✅カラー：ネイビー 濃紺 navy

✅素材：ポリエステル polyester コットン 綿 cotton



✅サイズ：表記 L

素人採寸の為、お客様ご自身でご判断下さい♪

✅肩幅（㎝）：38

✅身幅（㎝）：52

✅身丈（㎝）：67

✅着丈（㎝）：66

✅袖丈（㎝）：0



✅付属品：無し

※トルソーやハンガーは付属致しません。

✅予定配送方法:

宅急便

※小さく折りたたみコンパクト、簡易包装発送となります。





【注意事項】

∇使用しているトルソーはLサイズとなります。



∇中古品ということをご理解した上で

ご購入をお願い致します♪



∇平置き測定値：素人採寸の為

表示より（-1～＋3cm）の誤差が生じる場合があります。



∇こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。

受取り評価前にコメント頂ければと思います。



∇発送方法は匿名配送を基本としております。

適宜変更させていただく場合がございます。

配送日時のご指定は承れません。



∇保管上、梱包でのシワはご容赦下さい。



∇確認は人の手で行なっている為、

汚れ等の見落としはご了承くださいませ。



∇商品デザイン、状況には

主観を伴う表現および受け止め方には個人差がございます。



∇ご不明な点がありましたら、

お気軽にご質問ください♪



管理番号 1035 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キナシサイクル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 木梨サイクル×ナノユニバース×西川ダウンコラボリバーシブルベスト ネイビー