『レア USA古着○アディダス トレフォイルロゴ ナイロンジャケット ブルー L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 00時 31分に出品され04月12日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○ブランド

adidas アディダス



○アイテム

ナイロンジャケット ナイロンパーカー

レアデザイン



○サイズ

メンズ L程 (US表記 M)



○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)

肩幅 約58cm

身幅 約58cm

着丈 約72cm

袖丈 約65cm



○カラー

ブルー ホワイト



○商品状態

古着《USED》

修理後、劣化あり

◆クリーニング済



○配送方法

送料無料

メルカリ便にての匿名発送

ご購入より1～2日以内のご対応







◎フォロー割引しております♪

ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい！！



☆2000円～ (200円引き)

☆10000円～(300円引き)

☆15000円～(500円引き)



------------------------------------------------



●ご購入にあたってのご注意



はじめまして。

古着shop『QUI』へようこそ♪



当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております！



＊古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。

＊必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

＊コメントなし即購入OK◎



------------------------------------------------



○商品一覧↓

#古着shop_qui



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レア

USA古着○アディダス

トレフォイルロゴ

ナイロンジャケット

ブルー

L