『Nonnative Trooper Puff Coat POLY TWILL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 09時 27分に出品され05月18日 09時 27分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nonnative AW19

伊勢丹別注のミリタリーコート、TROOPER PUFF COAT POLY TWILL Pliantex® for ISETAN



定価108,800円



サイズ3です。



M-65 フィッシュテールコートを機能素材Pliantexで仕上げ、中綿で防寒製を高めたコートです。

目立った傷や汚れはありません。

あくまでも中古になりますので、ご了承下さい。



着丈：約104ｃｍ

肩幅：約56ｃｍ

袖丈：約68ｃｍ

身幅：約65ｃｍ

裾幅：約66ｃｍ

素人採寸のため誤差はご容赦ください。





wtaps

W)TAPS

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ts(s)

UNUSED

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WESTOVERALLS

MAN-TLE

CLASS

SUNSEA

1LDK





フード···フードあり（取外し不可）

ジップ・ボタン···ジップアップ

ジップ・ボタン···ボタン留め

柄・デザイン···無地

カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノンネイティブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nonnative

Trooper

Puff

Coat

POLY

TWILL