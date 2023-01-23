『ARTBROWN(アートブラウン)メンズ レザーベルト 40144 36【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 28分に出品され04月16日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARTBROWN(アートブラウン)メンズ レザーベルト 40144 本革 クロムエクセル 40mm幅 ギャリソンベルト



40144



カラー（チョコ）



サイズ３６

（ウエスト８９ｃｍ前後）



福岡のレザーベルト専門ブランド アートブラウンより、メンズレザーベルトのご紹介です。



【 LEATHER COMPANY ARTBROWN 】

1974年、日本国内においてジーンズが徐々に定着しつつもジーンズに合うベルトが日本には無かった時代、

ジーンズに合う堅牢なベルトを作る工房としてアートブラウンは産声を上げました。



創業当時からベルトを作る製法にこだわりハサミでは切れない程の厚さを持つ一枚革を使い、

一つ一つ職人たちの手で作られるベルトをお届けしています。



レザークロムエクセル



[革のしなやかさと見た目の深い高級感があるクロムエクセル]



アメリカ、シカゴのホーウィン社が独自開発したオイルドレザー。



創業100年以上の歴史を持つこのタンナーは、オールデンなどにコードバンを提供している事でも有名です。



原皮のなめし工程の中で牛脂や蜜蝋、

魚脂などをブレンドして作った特性のオイルを時間をかけてじっくりと染み込ませています。



とてもオイル分が多い為、

見た目は深い高級感があり、

触った感触はしっとりとした重みを感じます。



武骨さを感じさせるベーシックなギャリソンベルト。



40mm幅のベルトに手縫い留めされたアンチックゴールドのバックルが男らしい武骨さを感じさせる、ギャリソンベルト。



オイルドレザーならではのしっとりとした滑らかな質感は、

エイジングを重ねるほどにマットでクラシックな美しさを放ち、

厚革と思えないほど心地よい装着感を得られます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アートブラウン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ARTBROWN(アートブラウン)メンズ レザーベルト 40144

36