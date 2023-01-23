『NORTH FACE バフィン ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 09時 24分に出品され04月02日 09時 24分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フード取り外し可能

ドローコード付き

袖口はベルクロ



サイズ M



カラー ブラック





タグのかすれはありますが、

その他はかなりの美品です。



フードの欠品もありません。

復刻されていないモデルでかなりハイスペックです

極寒地用に作られた本格的なダウンの為、保温性に特化しています

素 材：表地ナイロン100％ 裏地ナイロン100% 中綿グースダウン100％



着丈：約68cm（後ろの襟の付け根から裾）

身幅：約62cm（脇下から脇下を直線）

肩幅：約55cm（肩から肩）

袖丈：約67cm（肩から袖の先）



素人採寸なので、多少の誤差はご理解下さい



フロントはダブルジップ、裾内側にドローコードが付くなど、機能性に優れた一着です

中綿には最高品質ハイパワーのグースダウンがパンパンに詰まっており、最高の防寒性・軽量さを誇ります

寒冷地用のダウンジャケットですのでタウンユースから、雪山など本格的なアウトドアにも対応します

これからシーズンのアウターとして非常に重宝して頂けるオススメの逸品です



現在では廃盤となった貴重なモデルですので、

お探しの方はこの機会に是非ご検討ください。



このモデルを着てる人は

ほとんどいないと思います。

生地や作りに高級感があります

フードの立ち方がカッコイイです

ダウン抜けもなく汚れ、破れもありません







バルトロ

ヒマラヤ

ヌプシ

マウンテンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NORTH

FACE

バフィン

ジャケット