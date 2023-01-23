『Canon ef 300mm f4 L is usm 単焦点 レンズ 現状品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 56分に出品され03月25日 07時 56分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Canon ef 300mm f4 L is usm

AF、ISともに正常に動作しました。



中玉にごく小さなカビがございます。

素人確認では撮影に影響はございませんでした。

レンズ内を撮影しておりますのでご参照ください。



動作確認を行った際は問題ございませんでしたが、以前にAF鳴き？が聞こえたことがあります。



小さなカビがある事と、あまりレンズに詳しくないため確認事項以外は現状品でお願いいたします。



わずかな使用感はございますが、外装は全体的に良好です。



内容品は

レンズ本体、リアキャップ、フロントキャップ

です。



ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。

ご購入者様都合での返品等出来ませんことをご了承の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン