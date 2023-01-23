『DENONワイヤレスヘッドフォン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 04時 57分に出品され05月01日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DENONワイヤレスヘッドフォン

ゲームで使用していたのですが、新しいものを購入した為、出品しました。

入れ物もきれいな状態で取ってあります。

白いペイントや汚れがあるので、安くさせていただきました。＼(^o^)／ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり