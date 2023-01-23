『値下げ✨セリーヌ ミニ クロード / トリオンフキャンバス & カーフスキン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 17時 45分に出品され03月31日 17時 45分に終了予定です。即決価格は50,700円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 詳細

12 X 9.5 X 4 CM

トリオンフキャンバス

テキスタイル＆カーフスキンのライニング

ゴールドフィニッシュ

ハンドキャリー & ショルダーキャリー & クロスボディキャリー

トリオンフ スナップボタンクロージャー

メインコンパートメント X 1

内側にフラットポケット X 1

取り外し＆調節可能なストラップ 最短 45 CM、最長 55 CM。快適に持ち運びしていただくために、ストラップはフラップの下のスナップボタン付きのレザーループに通して取り付けてください



数回程度の使用で角スレや金具のキズなどほぼないかと思いますが新品ではないため見落としがあるかもしれませんがご了承ください。

保存袋、箱、紙袋を付属して発送いたします。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下げ✨セリーヌ ミニ

クロード

/

トリオンフキャンバス

&

カーフスキン