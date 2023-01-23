『東京ディズニーランド25周年 復刻 トートバッグ 1983【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 13分に出品され03月21日 08時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入◎



パークにて購入後一度も使用せず自宅保管しておりました。

外には持ち出していませんが長い間保管していたので底部分に少しシミが見られます(2.3枚目)特に目立ちませんが気になる方はご購入お控えください( ; ; ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 東京ディズニーランド25周年

復刻

トートバッグ

1983