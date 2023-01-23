『美品 ヒロフ デュオ 2way トートバッグ ショルダーバッグ シボ革 Hロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 20時 47分に出品され03月19日 20時 47分に終了予定です。即決価格は10,737円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

横幅→約33-35cm

高さ→約25cm

マチ→約13 cm

ハンドルから本体までの高さ→約10cm

ショルダーストラップの長さ→約95cm



サイズは平置きではかった長さになります。自身で測った採寸のため多少の誤差はご理解ください。





【商品】

HIROFUのデュオシリーズ、ネイビー2WAYトートバッグです。



シボ革の柔らかな質感が魅力的なデザインです。



ステッチの入ったハンドルがデザインの個性をより一層引き立たせます。



トートバッグとしてもショルダーバッグとしても使える2WAY仕様。シーンに合わせて使い分けられます。



ネイビーカラーの上品な光沢感が、大人の女性の魅力を引き立てます。



【カラー・デザイン】

ネイビー

紺



【素材】

レザー



【付属品】

無し



【その他】

間口:ファスナータイプ

外側ポケット:オープンタイプ×1

内側ポケット:ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2



【状態】

特筆する傷や汚れはありませんので、まだまだお使いいただけます。



※中古品につき小さな傷や汚れがある場合がございます。予めご了承お願い致します。





【購入元】

古物許可証を必要とするブランドオークションでの購入による鑑定済みアイテムとなります。

安心してお買い求めください。



万が一、不備がありましたら返品・返金対応させていただきます。



【梱包について】

プチプチで包んだ上で発送致します。





管理番号b383



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素材...本革

カラー...ブルー

カラー...ブルー

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

ヒロフ

デュオ

2way

トートバッグ

ショルダーバッグ

シボ革

Hロゴ