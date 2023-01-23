『Galaxy A53 5G SC-53C 正常動作品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 07分に出品され03月28日 20時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···Galaxy

機種名···Galaxy A53 5G

カラー···オーサムブルー

容量···128GB

購入したキャリア···ドコモ SIMフリー



全体的に綺麗でガラスフィルム貼ってあります。

ガラスフィルムは使用していたので周りが少しボロボロですが本体は綺麗です。



本体の傷ですが上側に3箇所1mm以下の傷がございます。

それ以外は目立つ傷はありませんでした。

フレームにも購入時のフィルムが貼ってあり、裏面もかなり綺麗です。



画面焼けや不具合などは一切ありません。



使用期間は1年程になります。

バッテリー状態は本体設定からの確認で80%以上で良好との記載がありました。



初期化済みのためすぐに発送手配可能です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムスン