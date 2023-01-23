『美品✨PAOLONI パオローニ テーラードジャケット ネイビー アンコン 44【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 00時 03分に出品され03月14日 00時 03分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご説明

2ボタン ストレッチ素材

サイドベンツ 背抜き

シングル ビジネス カジュアル

ブレザー 高級



○ブランド



パオローニ



○アイテム



テーラードジャケット

アンコンジャケット



○サイズ 44

M

肩幅42cm

身幅47cm

袖丈62cm

着丈67cm



平置き採寸

多少の誤差はご了承ください。



○カラー



ネイビー 紺



○素材 写真にて



ウール





○状態

大きなダメージなく、まだまだ気持ち良く

着用いただけます。



コンパクトに折りたたんでの発送ご了承ください。



あくまでも中古品である旨、ご理解いただける方のご購入お待ちしております。





◯購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



⚠️注意事項

・平置き実寸。着画はお断りいたします。

・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。

・本文記載の無い小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。

・リサイクル資材、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

・ご購入前に良ければプロフィールの確認をよろしくお願いします_(._.)_





管理番号:11944009-1114



カラー...ブルー



柄...無地



素材...ウール(スーツ地)



季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨PAOLONI

パオローニ テーラードジャケット ネイビー アンコン 44