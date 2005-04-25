『BOSE QuietComfort 35 black【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 08分に出品され03月24日 06時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年程前に購入しましたが、2回程しか使用しておらず、ほぼ未使用に近い状態です。

奥底に閉まっていたため出品いたします。

Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドホンです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い