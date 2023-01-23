『新品未使用 TAION ダウン スタジャン size M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 11時 43分に出品され03月22日 11時 43分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タイオン ダウン スタジャン

TAION-111SCB

定価 12980円

size M

カタログ値

着丈68cm

肩幅53cm

身幅59cm

袖丈60cm



2023年末購入しましたが、使用しませんでした。襟周りや袖周りの汚れなどありません。

クラシックでシンプルなスタイルに定評のある、SC LINEのスタジアムダウンジャケットです。

Tシャツの上に直接着てもベタつきが少ない、凹凸感のある素材を使用しています。圧縮して畳んで発送予定です。



【商品スペック】

・800FLPの上質なダウンを使用しています。

・前たては、YKKスナップボタン（金属）を使用しています。

・左右腰には、ファスナー付きポケットが付いています。

・首回りと袖口、裾まわりは、風が入りにくいようリブ仕立てにしています。

・ご家庭での洗濯も可能です。



素材(詰め物)···ダウン

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#ナンガ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タイオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

TAION



ダウン

スタジャン size

M