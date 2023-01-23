『【未使用、キタムラ五年保証付き】x100viシルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 15時 44分に出品され03月19日 15時 44分に終了予定です。即決価格は138,600円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 x100viシルバーです。

カメラのキタムラの抽選で購入し、未使用です。

GRIIIxに買い換えのため出品します。

やはり魅力としてはフィルムシミュレーションでカメラ内現像ができることです。レシピがネットに転がってるので、色々な色味を好みに合わせて編集できます。

ご検討いただけますと幸いです。



【商品紹介】

※HPより参照



裏面照射型約4020万画素「X-Trans™ CMOS 5 HR」（*1）センサーを搭載。新センサーでは画素構造の改良によって、より多くの光を効率的に取り込むことができるため、従来機（*2）※4では拡張感度であったISO125を常用感度として利用できます。また、解像性能が高い23mmF2.0レンズと合わせ、約4020万画素をフルに生かしたシャープな高解像を実現します。



寸法

［幅］128.0mm×［高さ］74.8mm×［奥行き］55.3mm（最薄部33.2mm）

質量

約521g （バッテリー、メモリーカード含む）

付属品

充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) / 専用USBケーブル / ショルダーストラップ / ストラップリング(2個) / ストラップ取り付け補助具(1個) / ストラップリングカバー(2個) / レンズキャップ / ホットシューカバー / 使用説明書 / 保証書一式



【注意事項】

・高額品になりますので安心して取り引きが行えないと感じた方はお断り致します。

・購入希望の方はコメントでやり取りをしてからでお願い致します。

・購入して未使用品ですので、すり替えや不具合等の返品、交換などのクレームはなしでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フジフイルム／フジゼロックス