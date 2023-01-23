『Hysteric Glamour Logo Waffle Cut Sew【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 02時 10分に出品され03月23日 02時 10分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回はこちらの商品を閲覧していただき誠にありがとうございます。



状態確認はご購入前にコメントにてご確認下さい。



[状態区分]



S-新品未使用 A-目立った汚れ、傷無し

B-多少汚れ、傷有り C-汚れ、傷有り



状態…A



[サイズ]



サイズ表記…S



実寸サイズ…S



※サイズ表記よりも実寸サイズを優先して登録する場合があります。



[トップス]



肩幅…55

身幅…55

着丈…62/68

袖丈…63



[内容表示]



Hysteric Glamour Logo Waffle Cut Sew

ヒステリックグラマー ワッフルロンT カットソー

ロゴ



[素材]



コットン



[購入元]

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

セレクトショップ・直営店・正規アウトレット店



[発送期間]

ご購入から1~3日以内に発送させて頂きます。







[注意事項]

・古着の為、神経質な方はトラブル原因になりかねますのでご購入をお控え下さい。



•色合いの誤差はご容赦下さい。



•他サイトにて併売している為、在庫がない場合があります、ご容赦下さい。



•基本LAWSONか郵便局にて発送致します。

タイミングによってはセブンかファミマの発送を致しますが、指定がある場合はコメントにてお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Hysteric

Glamour

Logo

Waffle

Cut

Sew