『Paul Smith チェスターコート 16aw【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 17時 01分に出品され04月18日 17時 01分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith 16awのウールのダブルチャスターコートです。膝下の丈感で色味が絶妙です。

使用感はありますが、冬のシーズン終わりに毎回クリーニングに出しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

チェスターコート

16aw