『LOEWE ロエべ 長袖 リブ ブラック M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 09時 05分に出品され03月04日 09時 05分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

昨年阪急メンズ東京にて購入、2回ほどしか着用しませんでした。

使いやすいワンポイントのロンTで、リブ素材でやや厚手なので、これからの時期にぴったりです。

目立つ汚れ等はありませんが、中古品ですので、その点ご理解いただける方でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LOEWE

ロエべ 長袖 リブ ブラック M