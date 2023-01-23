『90s RalphLauren☆鬼フェード☆”boro sweat【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 59分に出品され03月17日 10時 59分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少】90s RalphLauren☆鬼フェード☆”broken ☆grange boro sweat





90s

chaps(ラルフローレン)

オールドタグ

鬼フェード 退色

ダメージ

クラッシュ

ニットスウェット

ハーフジップスウェット

ハーフジップニット





今、大注目のヴィンテージボロスウェット！雰囲気が最高にカッコいいです。退色具合は最高級です。これから先、着込む程にまだまだ味が出てくる1枚！ゆったりとしたシルエットのボロスウェット！1枚あればコーデの幅が広がる事間違い有りません！





ボディ: RalphLauren(ラルフローレン)





※インナー等その他付属品は商品に含まれません



他にも古着出品しております。



#KA古着



#KAボロ









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★サイズ表記 ( XXL )

※ 実寸サイズ参照



着用感 メンズ ( 2XL )程

172cm普通体型 ゆるダボ



着用感 レディース( 3XL )程

161cm普通体型 ゆるゆるダボダボ





★実寸平置き



着丈77cm



身幅73cm



肩幅61cm



袖丈67cm





【素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください】



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色: ブルー 鬼フェード 退色



素材: コットン



ニット/スウェット

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【状態】

古着に、傷、汚れ、色落ち等、ダメージがある商品です。完璧を求める方や神経質方の御購入はお控えください御理解のある方の御購入御願い致します。よろしくお願い致します。



【配送】



送料を抑えるため丁寧に養生して

出来るだけコンパクトにして配送致します。



【お願い】

配送前に細かいチェックを行っております。ただ素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、商品に問題があれば【評価前】にメッセージ頂けると対応致します。





常田大希

古着 ヴィンテージ ユーズド オリジナル

ダメージ ボロ加工 一点物

ダメージスウェット ボロスウェット

70s 80s 90s King Gnu 菅田将暉 常田大希 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

RalphLauren☆鬼フェード☆”boro

sweat