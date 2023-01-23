『古着 80s アディダス ATP トラックジャケット ブルー レッド 青赤 ①【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 12分に出品され03月11日 09時 12分に終了予定です。即決価格は27,222円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(*^^*)





こちらはadidasのトラックジャケットになります。





アメリカから直接購入したものになります。



とても入手困難なデザインとなっております。

なかなか流通することがない貴重な古着となっております。





〇表記サイズ



・Mens L





〇実寸サイズ



・着丈 66



・身幅 57.5



・裄丈 89





〇状態



少しダメージがありますが綺麗な状態だと思います。 昔の古着なので多少の使用感はあると思います。





送料無料 即購入〇





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送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。

多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。

発送は3日以内に致します。





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よろしくお願いします<(_ _)> ⑭ 014 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

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