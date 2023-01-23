『【美品】ロエベ ハンドバッグ ベルト ターンロック トートバッグ アナグラム【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 16時 24分に出品され03月26日 16時 24分に終了予定です。即決価格は22,393円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください 。



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authentic / genuine product

We can do it a little cheaper.

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ブランドバッグや小物類を多数取り扱っております

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▪️購入先▪️

オンライン古物市場

株式会社エコリングが開催しているオークション



▪️ブランド▪️

ロエベ

LOEWE



▪️仕様▪️

ハンドバッグ

トートバッグ

ターンロック



▪️サイズ実寸（cm）▪️

・高さ 約19.5cm(持ち手含む約32.5cm)

・横幅 約34cm

・底幅 約14.5cm



▪️カラー▪️

黒

ブラック

クロコ型



▪️素材▪️

革

レザー



▪️付属品▪️



▪️状態▪️

美品。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品です。詳細は写真にてご確認ください。宜しくお願いします。お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！

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#ぱうだあのブランド

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ロエベ ハンドバッグ ベルト ターンロック トートバッグ アナグラム