『Apple Magic Trackpad 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 14分に出品され03月03日 21時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、数日使用しましたがMacを手放すことにしたため出品いたします。



付属の編み込み式の頃のケーブルと説明書も同封しております！



動作にはもちろん不具合ございません。





【高精度トラッキング】

Magic Trackpadは、Appleの最新技術を駆使した高精度なトラッキング機能を提供します。指の動きを滑らかにキャッチし、快適な操作性を実現します。



【エレガントなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなデスク環境にもマッチします。黒い表面は、スタイリッシュさを引き立て、プロフェッショナルな印象を与えます。



【多機能ジェスチャー】

多様なジェスチャー操作に対応しており、作業効率を大幅に向上させます。スクロールやズームなど、直感的な操作が可能です。



- ブランド: Apple

- モデル名: Magic Trackpad

- 色: 黒

- ロゴ: Appleロゴ

- 形状: 長方形



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル