『【美品】MONCLER モンクレール 半袖Tシャツ 黒 L【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 18時 40分に出品され03月20日 18時 40分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール



半袖Tシャツ



黒



L



着丈69

身幅56

肩幅50



目立つダメージなく綺麗な品物です



付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】MONCLER

モンクレール 半袖Tシャツ 黒 L