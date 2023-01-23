『Nikon D3200 一眼レフ カメラ ストラップ ケース付き！！【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 13時 01分に出品され04月16日 13時 01分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

D3200は有効画素数2416万画素と

脅威の画質力・描写力を誇りながら、

重さ455gととても軽く

使い心地バツグンの一眼レフです♪

初心者に嬉しい「ガイドモード」が



充実しており、ガイドに従って操作するだけで、

「夜景をバックに人物を撮る」、

「花や小物をアップで撮る」など

場面に適した撮影、

「背景をぼかして撮る」

「水の流れを撮る」など

テクニックを使った撮影を

手軽に楽しむことができます！！



状態は非常に綺麗です！

充電器は含まれてないです。

まだ残っていた充電で操作は確認済みでしっかり動きます！

箱もございませんのでご了承ください！！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い