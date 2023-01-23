『W.GERMANY ヴィンテージスカーフクリップ 他4点【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 36分に出品され03月31日 23時 36分に終了予定です。即決価格は10,624円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
513Df【気品】ネックレス ホワイトローズ エナメル S925 K14ゴールド
¥ 9984
ルイヴィトン ネックレストップ チャーム 社外ネックレス付き
¥ 9165
ティファニー ボールピアス
¥ 9750
一粒 天然ダイヤモンドネックレス プラチナ900/850 Pt900Pt850
¥ 26130
オレフィーチェ ピアクラウン ネックレス ピンクゴールド K18 0.07ct
¥ 9750
K18刻印 約18.5〜19号 アンティーク 天然オパールリング
¥ 11000
シャネル カメリア ロゴ リング 925 11号
¥ 14547
専用 宝石ルース フルオーダー ペンダント
¥ 30294
【Elizabeth Bower】June Duet Studピアス
¥ 10296
TIFFANY ティファニー チェーン ブレストレット シルバー925
¥ 12987
Dior クリスチャンディオール チェーン ネックレス
¥ 39168
SYKIA Plump Earring
¥ 8580
ete/ハグイヤリング/ダブルライン/イヤカフ/両耳用/イエローゴールド/美品
¥ 12025
【送料込み】エルメス シェーヌダンクル TGM ブレスレット バングル シルバー
¥ 11375
ゴールド リボンモチーフ パールジュエリーセット
¥ 7644
新品 K18 18金 18k ゴールド 2×15mm フープ ピアス刻印ありペア
¥ 11375
18金 K18 レディース ピンクゴールド 0.67ｇ F683
¥ 8736
【完売品】agete マットフープピアス K10
¥ 10919
落札価格10624円
123 入札履歴
終了
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