『W.GERMANY ヴィンテージスカーフクリップ 他4点【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 36分に出品され03月31日 23時 36分に終了予定です。即決価格は10,624円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ありがとうございます。



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・W.GERMANY ヴィンテージクリップ：1780円

・ヨーロッパ製 ヴィンテージブローチ トンボ：2880円

・SPHINX ヴィンテージブローチ：5600円

・英国製 ヴィンテージブローチ bar flower：2480円

・ヴィンテージブローチ flower：1780円

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小計：5点：14520円



のところ



▲おまとめお値引き 200円×2＝400円 100円×2＝200円

▲＋＠お値引き分：200円

▲フォロワー様＆リピーター様割引き：100円

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合計：13620円



とさせて頂きました。



ありがとうございました。m(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ W.GERMANY

ヴィンテージスカーフクリップ

他4点