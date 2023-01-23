『WOOL RICH ウールシャツ Mサイズ 深緑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 50分に出品され03月31日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WOOL RICH

ウールシャツ Mサイズ 深緑





カラー···グリーン

柄···無地

汚れ・破れ・臭いなど···なし





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着丈75.5cm

肩幅50.5cm

身幅59cm

袖丈66cm





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N1121.2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WOOL

RICH

ウールシャツ

Mサイズ

深緑