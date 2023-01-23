『フォクシー ワンピース ネイビー 襟【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 05分に出品され04月02日 00時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 襟が見つかりましたので再出品しています。



フォクシーのネイビーの上品なワンピースです。

コットンなので、暑い時期も爽やかに着用できます。



ネイビー



サイズ 38

脇幅 38センチ

丈 95センチ



襟付き（２色）

白

黒

襟は未使用です。襟はスナップボタンで取り外しできます。襟なしでも素敵に着こなせます。

デイジーリンの素敵な巾着袋に入れて同封します。



汚れ等見当たりませんが、素材の特性上多少の毛羽立ちはございます。中古品にご理解いただけますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ フォクシー ワンピース ネイビー 襟