『フォクシー ワンピース ネイビー 襟【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 05分に出品され04月02日 00時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|フォクシー
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949 入札履歴
終了
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