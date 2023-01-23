『DESCENDANT MUMMY PADDING ダウンベスト サイズ4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 20時 46分に出品され03月16日 20時 46分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オンラインで購入しましたが、サイズミスの為出品しました



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自宅で試着のみ使用。



タグも切っていません。



即購入OK.早い者勝ちでお願いします。







【高い保温性】

このダウンベストは、THINSULATE素材を使用しており、優れた保温性を提供します。特に85%がリサイクル素材で作られているため、環境にも配慮されています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたブラックカラーは、様々なコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

軽量で動きやすく、アウターとしてもインナーとしても使えるため、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: DESCENDANT

- スタイル番号: 242CPDS-JKM02

- 商品名: MUMMY PADDING

- 色: ブラック

- サイズ: 4

- 素材: THINSULATE（85%リサイクル）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENDANT

MUMMY

PADDING

ダウンベスト

サイズ4