『PRADA プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ ミニバッグ ナイロン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 03時 23分に出品され04月11日 03時 23分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用回数は少ないです。

表面は目立つ傷や汚れは無く綺麗な状態です。

角や縁のスレもほとんどありません。

ファスナー周りの布に破れはありません。



ファスナー持ち手は目立つ傷や汚れはありません。

ファスナー自体に不具合はありません。



ハンドル目立つ傷や汚れは無く綺麗な状態です。

付け根部分も傷みは少なくしっかりしています。

切れはありません。

金具は多少くすみがあります。



内側は目立つ傷や汚れは無く綺麗な状態です。

ベタつきや破れはありません。



壊れや破損はありません。



使用感も少なく全体的に状態は良いのでまだまだお使い頂けると思います。





●サイズ：

縦幅 11cm

横幅 19cm

マチ 6.5cm

ハンドル 34cm



●素材：ナイロン



●カラー：ブラック



●付属品はありません。



●その他、注意事項：

中古品であるということをご理解いただきご検討を宜しくお願いします。

気になることやご質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。



白タグあります。



公式ショップ・正規ブランド取扱の百貨店等から購入した商品です。

正規品ですのでご安心下さい。

鑑定済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ ミニバッグ ナイロン