『tarou39様専用★LUMIX ルミックス DC-GF-10W ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 34分に出品され03月16日 03時 34分に終了予定です。即決価格は21,840円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２年前に購入しましたが2回使用。

使いこなせず、自宅に保管していました。

目立った傷などありませんが中古品という事をご理解ある方、よろしくお願いいたします。



Panasonic ミラーレス一眼カメラ LUMIX GF10

ダブルレンズキット

標準ズームレンズ/単焦点レンズ付属

ホワイト



【製品仕様】

●有効画素数：約1600万画素

●記録メディア：microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード

●液晶モニター：3.0型 約104万ドット(可動 タッチパネル対応)

●連続撮影速度：最高約10コマ/秒

●動画記録サイズ：4K(3840×2160)、フルハイビジョン(1920×1080)他

●シャッタースピード：1/16000～60秒

●ISO感度：ISO100～25600

●スマホ接続：Wi-Fi

●質量（バッテリー、メモリーカード含む）：約337g（付属レンズ12-32mm装着時）、約392g（付属レンズ25mm装着時）

●電池：DMW-BLH7（付属）



SDカードは付属していません。

説明書に曲がりあり。

箱は少しの破れありです。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし