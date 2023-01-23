『Keyball61 完成品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 20分に出品され03月05日 10時 20分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Keyball61の完成品です。

ケースは3Dプリンター製です。

キースイッチにはkailhピンク軸、親指部分はkailhロープロファイル茶軸を使用しています。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用