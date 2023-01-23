『Shokz OpenFit Bluetoothイヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 14分に出品され03月24日 04時 14分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Amazonのメーカー直販にて、今年の4月18日に購入しました。

1日だけ使用しました。

好みの音質ではないため、お譲りいたします。





【特徴】

Shokz OpenFit 2023年新登場

完全ワイヤレスイヤホン

究極のフィット感 オープンイヤー

bluetooth5.2 マイク付き パワフルな低音 IP54防水性能

最大28時間利用可能

耳を塞がない





【商品ハイライト】

ブランド SHOKZ

色 ブラック

ヘッドホン型式 インイヤー

モデル名 Shokz OpenFit

接続技術 ワイヤレス

ワイヤレス通信技術 Bluetooth





【喫煙・ペット】

どちらともその環境にありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス