『Polo Ralph Lauren コーデュロイ シャツジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 22時 06分に出品され03月30日 22時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年頃に高島屋で購入しました。

着用機会は数回程度です。

傷や汚れなどは目視では確認できません。

メンズのXSサイズですので、レディースサイズとしてもMサイズ相当で着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Polo

Ralph

Lauren

コーデュロイ

シャツジャケット