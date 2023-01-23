『水田除草機 ミニエース 稼働品 長野県東御市発【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 12分に出品され03月13日 11時 12分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水田除草機ミニエースです。



2サイクルエンジンで出品に伴いキャブレター、燃料タンクを簡易清掃してあります。



部分的に塗装剥がれなどありましたので塗装してあります。



作動状況などYouTubeにて



メルカリ 水田除草機ミニエースで検索して頂ければご覧になれます。



現状販売ですのでお引渡し後の調整整備、修理などはご購入者様でお願い致します。



発送はハンドルを外してコンパクトに梱包致します。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>その他 商品の状態: 傷や汚れあり