『ハーツ ユニフォーム 150【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 07分に出品され03月24日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 背中の部分に小さい穴がありますが

2枚重ねなので、目立たないと思いますが

ご理解頂ける方のご購入お願いします。

譲って頂いたのですが、

新しいのを購入したので、

使わないので、お譲りします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S