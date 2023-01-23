『【可動品】ソニー SONY SoundClub CFM-101 ラジカセ 当時物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 20時 46分に出品され04月04日 20時 46分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー名：ソニー

モデル名：CFM-101



日本国内仕様のモノラルラジカセ SONY SPORTSの国内版サウンドクラブシリーズのCFM-101



ラジオ AM/FM 受信確認済み。音鳴ります。

カセット 早送り 巻き戻し 再生 動作確認済み。音鳴ります。

アダプタでの電源確認済み。アダプタ有りです。



内装と外装共に清掃済みです。できる限りきれいにしております。

比較的表面は綺麗ではありますが、古い物ですので細かい傷や汚れ、ゴム部分の劣化がございますのでご了承ください。

カセットテープの速度調整はしておりません。



コンパクトでありながら、ソニー特有の個性的で流線型のフォルムは今の時代に見てもとてもおしゃれです。

アウトドアに使用するのもいいですし、インテリアとしてもとても映えます。





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電化製品 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー