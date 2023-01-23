『Nike Air More Uptempo 96 サイズ10 US【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 39分に出品され03月29日 23時 39分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このNike Air More Uptempo 96は、特徴的な大きな「AIR」ロゴが印象的で、ストリートスタイルにぴったりのデザインです。



【快適性】

エアクッションソールが搭載されており、優れたクッション性を提供し、長時間の着用でも快適です。



【用途】

バスケットボールだけでなく、カジュアルな日常使いにも最適な一足です。



- ブランド: Nike

- モデル名: Air More Uptempo 96

- サイズ: 10 US (28 cm)

- カラー: Sail/Black/Varsity Red/University Gold

- 特長: 大きな「AIR」ロゴデザイン

- 素材: 合成皮革

- ソール: エアクッションソール



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ