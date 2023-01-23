『BALENCIAGA クラッチ&ショルダー2way 未使用 新品 布袋 タグあり【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 04時 36分に出品され03月08日 04時 36分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このBALENCIAGAのクラッチバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。鮮やかな青色が目を引き、どんなコーディネートにもマッチします。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性と高級感を兼ね備えています。手触りも良く、長時間の使用でも快適です。



【便利な収納】

クラッチバッグとしての機能性はもちろん、内側には小物を整理できるスペースもあり、実用性も考慮されています。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: 青

- 素材: レザー

- スタイル: クラッチバッグ

- 付属品: 保存袋

- ロゴ: BBロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

クラッチ&ショルダー2way

未使用 新品 布袋 タグあり