『BALENCIAGA クラッチ&ショルダー2way 未使用 新品 布袋 タグあり【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 04時 36分に出品され03月08日 04時 36分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バレンシアガバッグ
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落札価格19800円
556 入札履歴
終了
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