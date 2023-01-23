『【極美品】B MING by BEAMS カウチンセーター Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 23時 40分に出品され05月17日 23時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1シーズンのみ着用し、その後自宅保管しています。

厚みもあるため非常に暖かく、ヒートテックを下に一枚着て真冬に外出しても暖かく感じていました。

クローゼット整理のため殆ど利用していないことからリリース致します。



【高品質なニット素材】

柔らかくて暖かいクリーム色のニット素材で作られており、肌触りが良く、快適に着用できます。



【仕様】

肩幅···44cm

身幅···42cm

袖丈···61cm

着丈···65cm

※実寸のため多少誤差ございます



素材 ウール100%



ポケット 深さ9cm 横11cm



【スタイリッシュなデザイン】

ケーブル編みのデザインが特徴で、シンプルながらも存在感のあるスタイルを演出します。木目ボタン（素材はプラスチック）がアクセントとなり、クラシックな印象を与えます。



【多用途に活躍】

カジュアルな日常使いから、少しフォーマルなシーンまで幅広く対応できるアイテムです。重ね着にも最適です。



ご覧いただきありがとうございます。





- 色: クリーム色

- デザイン: ケーブル編み

- ボタン: 木目ボタン

- スタイル: カーディガン

- 編み目: 複雑な編み目

カラー···ベージュ

ネック···Vネック

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ビーミングバイビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】B

MING

by

BEAMS

カウチンセーター

Mサイズ