『THE NORTH FACE Novelty Denali Vest Mサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 30分に出品され04月26日 05時 30分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月軽井沢のアウトレットで購入した物です。

迷っているので出品取り下げるかもしれません。

お値下げはできません。

Mサイズなので、お子さんへのプレゼントにも。



新品未使用



- ブランド: THE NORTH FACE

- モデル番号: NA22430R

- 商品名: Novelty Denali Vest

- 素材: ポリエステル100%

- サイズ: M

- 適応身長: 168-176cm

- 適応胸囲: 88-96cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

NORTH

FACE

Novelty

Denali

Vest

Mサイズ