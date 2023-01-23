『マークジェイコブス ペーパーショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 12時 54分に出品され03月20日 12時 54分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド THE MARC JACOBS

MARC JACOBS / マーク ジェイコブス: ザ ミニ ピロー バッグ クロスボディ ショルダーバッグ クラッチ

素材 ペーパー素材に近い

カラー ホワイト

ブランド扱うお店で8月に購入



表面に薄い汚れはありますが中身は綺麗です。

ショルダーストラップに印字あり

シンプルで合わせやすいです。

幅20縦16まち8ショルダー最長120

ショルダー7段階調節

シルバーの持ち手60

取り外し不可

付属品 ショルダーストラップ



値下げ不可です。







カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マークジェイコブス ペーパーショルダーバッグ