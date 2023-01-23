『トラヴィススコット ヴァインテージ加工パーカー ブラック XXL【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 20時 06分に出品され04月21日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気ラッパー

トラヴィス・スコットのプリントが施されたパーカーです



ヴィンテージ加工が施されていて、馴染みやすいデザイン



古着屋で14000円程で購入



ゆったり、オーバーサイズで着るのがベスト！

男女問わず着用お勧めです！



ほぼ新品同様の状態ですが自宅保管品になります。

完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。



【RAP PARKA】TRAVIS SCOTT

サイズ 身幅 肩幅 着丈 袖丈

2XL 70 68 76 63



綿100%



Travis Scott トラヴィス スコット パーカー

メンズ トップス

長袖 服 ヴィンテージ 男女兼用

綿100％

ファッション ゆったり おしゃれ

アメリカンスタイル

ブラック サイズ



HIPHOP

ストリート

ラッパー

Travis Scott

トラヴィス・スコット

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8mile 古着

hiphop ヒップホップ

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EMINEM エミネム

ROCK ロック バンド

vintage ヴィンテージ



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ トラヴィススコット ヴァインテージ加工パーカー ブラック XXL