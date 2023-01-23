『BEARDSLEY ラウンドミニボストンバック トープ ショルダー トート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 23時 55分に出品され03月06日 23時 55分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビアズリー

本革レザー



トート、ショルダーの2way

写真10枚目は参考用のお色違い





ジップを閉じた状態でもスマートフォンなどを収納できる外ポケットあり。



きれいめワンピースから、カジュアルなデニムスタイルまで合わせやすい優秀デザイン。





使いやすいサイズ感と高級感のあるカウレザーのバッグは卒入園式、特別な日の装いにもマッチします。







素人検品の為、見落とし箇所がある可能性があります。

完璧な物をお求めの方は御遠慮くださいませ。





他にもカバンやスカート等を出品しています。良かったらのぞいてみてください

#あざらしの断捨離 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BEARDSLEY ラウンドミニボストンバック トープ ショルダー トート