『HERMES エルメス カレ90 BRIDES de GALA 式典用馬勒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 47分に出品され03月17日 04時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に都内のブランドリユース専門店で購入した物です。

数回使用しました。

目立った汚れはありませんが、小さく折れたところがございます。

アイロンをかければ戻りそうなものです。

写真にてご確認下さい。





商品 HERMES エルメス スカーフ カレ90 BRIDES de GALA ブリッド・ドゥ・ガラ 大判スカーフ 式典用馬勒 シルク 大判ハンカチ



1957年に発売されて以来、世界一売れたスカーフとして、ギネスブッグにも載っている。（約25万枚）



モチーフのBRIDES(馬＝馬の頭につける馬具の総称）は1860年にメキシコのマクシミリアン皇帝が特別注文したもので、同じモデルが現在エルメス博物館にある



エリザベス二世も愛用していた







カラー ブルー ゴールド ホワイト



サイズ 約85×85 （素人採寸のため多少の誤差はお許しください）





購入の際は状態を確認し、ご納得の上ご購入下さい。



購入後の返品は一切受け付けておりません。



コメント無し即購入可能です！



あくまで素人目線での検品になりますので見落とし等があるかもしれませんがご了承下さい。



中古品になりますので完品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。



すり替え防止の為、購入後の返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス カレ90 BRIDES

de

GALA

式典用馬勒