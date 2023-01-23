『Nike フェイクファーブルゾン フード付き ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 05分に出品され03月08日 23時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このNikeのファーコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。フルジッパーとフード付きで、カジュアルなスタイルにぴったり。



【快適な素材】

柔らかいファー素材を使用しており、着心地が良く、寒い季節に最適です。肌触りも良く、リラックスしたい時に最適です。



【多用途】

クロップド丈のデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、デイリーユースから特別なシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: Nike

- 色: ベージュ

- 素材: ファー

- デザイン: フルジッパー

- 特徴: フード付き

- ロゴ: スウッシュロゴ

- スタイル: クロップド丈



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Nike

フェイクファーブルゾン フード付き

ベージュ